Salvini promete revisar "para melhor" acordos de imigração

O novo ministro do Interior da Itália e vice-premier, Matteo Salvini, disse neste sábado (2) que pretende revisar e "melhorar" os acordo imigratórios com os países de origem da maioria dos estrangeiros que chegam à Itália via Mar Mediterrâneo.

Salvini, líder do partido nacionalista Liga Norte e um crítico da política de acolhimento atual italiana, informou que fará uma viagem ao sul do país para tratar do tema, considerado prioritário para ele.

"Amanhã vou à Sicília, a nossa fronteira. Quero melhorar os acordos com os países de onde chegam milhares de desesperados, pelo bem deles e pelo nosso bem", disse Salvini, ao participar das celebrações da Festa da República, em Roma. O líder da Liga Norte foi recebido por uma multidão na festa, que pedia selfies e gritava "salve a Itália".

Salvini sempre defendeu a revisão da política imigratória da Itália, país que, por estar no Mediterrâneo, recebe diariamente dezenas de embarcações com imigrantes que fogem de conflitos na África e no Oriente Médio e desejam se instalar na Europa.