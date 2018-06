PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

==== PRINCIPAIS NOTÍCIAS ====

ESPANHA-POLÍTICA: Socialista Pedro Sánchez assume presidência do governo da Espanha

=== ESPANHA POLÍTICA ===

MADRI:

Socialista Pedro Sánchez assume presidência do governo da Espanha

O líder do Partido Socialista, Pedro Sánchez, tomou posse neste sábado com presidente do governo espanhol, um dia depois de uma histórica moção contra o conservador conservador Mariano Rajoy.

BARCELONA, Espanha:

Novo governo da Catalunha toma posse

O novo governo catalão dirigido pelo separatista Quim Torra tomou posse neste sábado em uma cerimônia cheia de referências aos políticos na prisão ou no exterior e que põem fim à intervenção da autonomia decretada por Madri depois da fracassada tentativa de autonomia de outubro.

=== AMÉRICAS ===

WASHINGTON:

Trump confirma cúpula com Kim Jong Un em 12 de junho em Singapura

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (30) que seu encontro com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, está novamente marcada para o mês que vem, após conversas extraordinárias no Salão Oval com um enviado de Pyongyang.

MANÁGUA:

Oposição questiona acordos com OEA e exige saída de Ortega na Nicarágua

A oposição da Nicarágua questionou o anúncio da OEA sobre trabalhar em uma reforma do sistema eleitoral que daria um alívio ao governo de Daniel Ortega em meio à grave crise originada pelos protestos.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

CAIRO:

Al Sissi presta juramento para segundo mandato como presidente do Egito

O presidente do Egito Abdel Fatah Al Sissi prestou juramento neste sábado ante o parlamento para um segundo mandato de quatro anos.

LONDRES:

Reino Unido recorda atentado terrorista na Ponte de Londres há um ano

O Reino Unido recordará neste domingo o atentado terrorista na Ponte de Londres cometido por três jihadistas, que mataram oito pessoas, feriram dezenas mais e deixaram outras tantas traumatizadas e de luto.

=== ECONOMIA ===

LONDRES:

Visa se desculpa após falha informática que afetou clientes na Europa

A companhia de cartões de crédito Visa se desculpou neste sábado após sofrer uma falha informática que deixou na véspera os usuários de vários países da Europa sem poder realizar suas compras e outras transações.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

MIAMI, EUA:

Tratamentos para o câncer abordados geneticamente são mais eficazes, aponta estudo

Os tratamentos para o câncer que atacam os tumores em função de suas características genéticas individuais, e não sua categoria geral, aumentam significativamente a sobrevivência em relação aos métodos tradicionais, segundo o maior estudo já realizado, divulgado neste sábado nos Estados Unidos.

ISLAMABAD:

Beber água da torneira no Paquistão, um risco por causa do arsênico

Basharat Ali tinha 15 anos quando suas pernas começaram a falhar. Seu caso é um entre muitos no povoado onde mora, Kot Assadullah, tristemente conhecido no Paquistão pelo número de habitantes com más-formações atribuídas à contaminação da água.

=== ESPORTE ===

LIVERPOOL, Reino Unido:

Brasil encara Croácia com todas as atenções em Neymar

Após três meses de ausência, Neymar voltará aos campos neste domingo no amistoso contra a Croácia, em Liverpool: a atuação do craque será sabatinada por todo o Brasil, que acredita na recuperação de sua maior estrela para a Copa do Mundo da Rússia-2018.

PARIS:

Acompanhamento dos amistosos de preparação para o Mundial 2018

PARIS:

Acompanhamento do Torneio de Roland Garros

