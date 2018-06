Papa recebe mais vítimas de padre pedófilo chileno

O Papa Francisco recebeu neste sábado um grupo de cinco sacerdote chilenos vítimas de abusos do padre daquele país Fernando Karadima, anunciou o Vaticano.

"Às 16h locais, o Santo Padre Francisco irá celebrar a Eucaristia com o grupo de sacerdotes chilenos que se hospeda desde ontem na Casa Santa Marta (residência do Papa), dando início, assim, aos encontros previstos", diz um comunicado do Vaticano.

"O objetivo desta reunião convocada pelo Papa é se aprofundar na realidade vivida por parte dos fiéis e do clero chileno", continua o texto.

"Com a ajuda destes cinco sacerdotes, o Papa busca solucionar a ruptura interna da comunidade. Assim, poderá começar a reconstrução de uma relação saudável entre os fiéis e seus pastores, uma vez que todos tiverem consciência de suas próprias feridas", acrescenta.

Há mais de uma semana, o Vaticano antecipou, em outro comunicado, que, "com este novo encontro, o Papa Francisco quer mostrar sua proximidade dos sacerdotes vítimas de abuso, acompanhá-los em seu sofrimento e ouvir suas opiniões, com vistas a melhorar as atuais medidas preventivas e a luta contra os abusos na Igreja."

Há algumas semanas, o Papa recebeu outras três vítimas de Karadima.

ljm/pb/acc/lb