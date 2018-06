Os homens mais altos do mundo se reúnem em Paris

Um mede 2,46 m, outro calça tamanho 68: alguns dos homens mais altos do mundo se reuniram em Paris para um fim de semana de trocas pessoais e intercâmbio com as pessoas atraídas por sua altura.

O grupo não passou despercebido em seu passeio pelo Champs Elysees na tarde de sexta-feira, e foram muitos os pedidos de selfies com locais e turistas.

"Eu que tenho 1,58 m... nunca podia imaginar algo assim", brincou um francês do sudoeste do país.

Para o jogador de basquete Dalibor Micic, que, com seus 2,24 m, é o homem mais alto da Sérvio, "é agradável estar com outros homens altos".

"Toda a vida você é o mais alto de sua cidade e, aqui, quando você encontra pessoas mais altas que você, é simplesmente incrível", explica, com um sorriso.

Usando sandálias imensas, o venezuelano Jeison Orlando Rodríguez (2,32 m) ostenta o recorde de pés maiores.

"Atualmente ele calça 68. E continua aumentando! É incrível, é terrível", destaca Georg Wessels, um sapateiro alemão.

"Quando a pessoa se encontra assim com os mais altos do mundo é uma outra sensação. É um olhar horizontal porque, generalmente, temos um hora vertical para os que são mais baixos que a gente. Mas quando estamos juntos, nos sentimos sempre como irmãos", destaca o francês Brahim Takioullah, 2,46 m e o segundo homem mais alto do mundo.

