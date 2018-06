Novo governo da Catalunha toma posse

O novo governo catalão dirigido pelo separatista Quim Torra tomou posse neste sábado em uma cerimônia cheia de referências aos políticos na prisão ou no exterior e que põem fim à intervenção da autonomia decretada por Madri depois da fracassada tentativa de autonomia de outubro.

Os 13 conselheiros, sete homens e seis mulheres, escolhidos por Torra, um aliado do ex-presidente Carles Puigdemont, prestaram juramento no Palácio da Generalitat de Barcelona, sede do governo regional.

Membros do novo governo catalão prestaram juramento no Palácio da Generalitat de Barcelona

Quim Torra aproveitou a ocasião para pedir ao novo presidente do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez - que também tomou posse neste sábado - a "assumir riscos".

"Presidente Pedro Sánchez, vamos nos falar, vamos tratar desta questão, vamos assumir riscos, o senhor e nós. Temos que nos sentar à mesma mesa e negociar de governo para governo. Esta situação que vivemos já não pode durar nem mais um dia", afirmou.