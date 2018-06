Motorista de aplicativo mata seu passageiro a tiros nos EUA

Um motorista do aplicativo Uber foi preso pela polícia de Denver, Estados Unidos, acusado de matar a tiros seu passageiro.

Segundo a polícia, o crime ocorreu na sexta-feira, em uma estrada da cidade do Colorado.

O passageiro, Hyun Kim, de 45 anos, foi baleado diversas vezes por Michael Hancock, de 29.

Hancock, que explicou ter sido agredido pelo passageiro, permaneceu no local do crime até que autoridades chegaram. Com ele foi encontrada uma pistola semiautomática e dentro do carro havia dez cartuchos.

"Estamos profundamente consternados pelos eventos em Denver", reagiu a empresa Uber.