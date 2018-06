Funeral de socorrista morta por disparos de Israel em Gaza atrai multidão

Milhares de pessoas participaram neste sábado do funeral de uma socorrista palestina voluntária morta na véspera por disparos de soldados israelenses na fronteira entre Faixa de Gaza e Israel.

Razan al-Najjar, 21, foi atingida em Khan Yunis, sul da Faixa de Gaza. Segundo o porta-voz do Ministério da Saúde daquele território palestino, ela trabalhava como voluntária e usava o uniforme branco da área de saúde.

"Equipes médicas não são um alvo", tuitou o enviado especial da ONU para o Oriente Médio, Nickolay Mladenov, pedindo que Israel moderasse "seu uso da força", e ao movimento islamita Hamas, que governa a Faixa de Gaza, que evitasse "os incidentes" na fronteira.

Palestinos carregam o corpo de Razan al-Najjar, de 21 anos, em seu funeral

Equipes médicas de Gaza participaram do funeral da jovem, em que o pai da vítima mostrou o uniforme da filha empapado de sangue.

O corpo foi enterrado aos gritos de "Com nosso sangue e nossa alma, nos sacrificaremos por ti, Razan", e com chamados pela continuação dos protestos na fronteira com Israel.

A morte de Razan eleva a 123 o número de palestinos mortos por soldados israelenses desde o começo do movimento de protesto, há dois meses.

A Sociedade de Emergências Médicas palestina informou que a mulher morreu "quando tentava prestar primeiros socorros aos manifestantes".