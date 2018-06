Um dia após tomar posse, o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, enviou neste sábado (2) uma mensagem de união ao país, em uma declaração à ANSA.

"Esta é a festa de todos nós, desejo o melhor a todos", disse Conte, ao ser questionado pela reportagem da ANSA ao deixar sua casa, em Roma, nesta manhã, sobre o que teria a falar à população italiana no Dia da República, celebrado em 2 de junho.

"Não me parabenizem agora. Ainda não fiz nada. Espero que possam me parabenizar depois. Até agora, houve muita falação, precisamos partir para os atos", completou.

Conte fala em união e promete atos concretos no governo

A Festa da República é uma das principais datas do calendário italiano e relembra o referendo de 1946 no qual o país optou por um novo regime político após a Segunda Guerra Mundial.

As celebrações deste ano ganharam mais simbolismo devido ao impasse político que a Itália viveu por três meses, sem governo, desde as eleições de março, e o qual terminou ontem, quando Conte tomou posse junto com seu gabinete de 18 ministros, formado graças a um acordo entre os partidos Movimento 5 Estrelas (M5S) e Liga Norte.

Em Roma, as celebrações ocorrem no Altar da Pátria e nos Fóruns Imperiais, onde teve uma parada militar. Os eventos contaram com a presença de líderes políticos, como o presidente Sergio Mattarella. "Os valores de liberdade, justiça, igualmente entre os homens, e o respeito a esses direitos, são fundamentais para a nossa sociedade, e os pilares nos quais se constrói a Europa", disse o presidente. "Do compartilhamento desses valores, nasce a contribuição do nosso país ao desenvolvimento da comunidade internacional", ressaltou.