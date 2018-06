Wall Street fecha em alta com bons dados de desemprego nos EUA

Wall Street fechou em alta nesta sexta-feira (1), após os Estados Unidos anunciarem uma queda do desemprego maior que o esperado, que roubou a atenção da guerra comercial.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 0,90%, a 24.635,21 unidades, o tecnológico Nasdaq subiu 1,51%, a 7.554,33, e o S&P 500 avançou 1,08%, a 2.734,62 unidades.

Na semana, o Dow Jones recuou 0,48%, mas os outros dois índices tiveram alta: o Nasdaq subiu 1,62%, e o S&P 500, 0,49%.

Apesar das tensões comerciais acerca da tarifação das importações americanas de metais da União Europeia, do Canadá e o México, investidores se animaram com a geração de empregos no país. A taxa de desemprego é de 3,8%, a mais baixa em 18 anos.

"Muitos dados da economia americana acabaram sendo mais sólidos que o esperado", disse Karl Haeling, da firma LBBW. "Isso deu alguma confiança a mais aos investidores de que todas as disputas comerciais que estamos tendo e não estão prejudicando a economia", indicou.

O rendimento da dívida americana a 10 anos subia a 2,897%, ante 2,859% de quinta-feira, e o dos bônus a 30 anos avançava a 3,045%, contra 3,025% da véspera.

jmb/hs/gm/ll