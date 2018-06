Vítimas de abusos de padres alcançam acordo de US$ 210 milhões

Uma arquidiocese da Igreja Católica no estado americano de Minnesota alcançou na quinta-feira um acordo de 210 milhões de dólares com mais de 100 vítimas de abusos cometidos por integrantes do clero, após uma longa disputa judicial.

A arquidiocese de Saint-Paul e Mineápolis, que recorreram em 2015 à proteção da lei de falências, informou que o acordo deve responder a todas as demandas, terminar com o processo de falência e permitir a criação de um fundo financeiro especial para 450 vítimas.

"Os sobreviventes dos abusos podem esperar seus pagamentos assim que o tribunal aprovar o plano", disse o arcebispo Bernard Hebda.

"Estou grato por todas as vítimas sobreviventes que, corajosamente, se apresentaram", afirmou durante uma entrevista coletiva.

"Reconheço que os abusos roubaram muito de vocês... A Igreja os decepcionou, sinto muito".

As vítimas receberam a notícia do acordo com alívio, mas destacaram que as cicatrizes emocionais continuam.

"Este é um grande dia para todos nós e para todos os sobreviventes", afirmou Jamie Heutmaker.

O acordo foi possível graças a uma lei de Minnesota aprovada em 2013, que permite processar os supostos agressores em casos que já haviam prescrito.

O acordo encerra um dos mais longos processos de casos de abusos vinculados à Igreja Católica nos Estados Unidos.

Em 2012, analistas citaram no Vaticano a cifra de 100.000 menores de idade vítimas de abuso por milhares de membros do clero nos Estados Unidos, com alguns casos que aconteceram em 1950.

