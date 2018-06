Trump sugere transformar Nafta em acordos separados com Canadá e México

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta sexta-feira (1) que os Estados Unidos poderiam buscar acordos comerciais separadamente com México e Canadá para substituir o Acordo Livre-Comércio da América do Norte (Nafta), que agrupa os três países há 24 anos.

"Para ser honesto, não me importaria em ver o Nafta, que teria um nome diferente, como um acordo separado com o Canadá e outro com o México. Estamos falando de dois países muito diferentes", disse Trump sobre o pacto, que está sendo renegociado a pedidos seus. Ele voltou a chamar o acordo de "um negócio terrível" para os Estados Unidos.

