Trump sugere transformar Nafta em acordos separados com Canadá e México

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta sexta-feira (1) que os Estados Unidos poderiam buscar acordos comerciais separadamente com México e Canadá para substituir o Acordo Livre-Comércio da América do Norte (Nafta), que agrupa os três países há 24 anos.

"Para ser honesto, não me importaria em ver o Nafta, que teria um nome diferente, como um acordo separado com o Canadá e outro com o México. Estamos falando de dois países muito diferentes", disse Trump à imprensa na Casa Branca.

Em vigor desde 1994, o Nafta está sendo renegociado a pedido de Trump, que classifica o acordo como "desastroso" para seu país, argumentando que lhe custou empregos e investimentos.

"Foi um mau negócio para os Estados Unidos desde o primeiro dia. Perdemos muito dinheiro com o Canadá e perdemos uma fortuna com o México. Isso nunca mais vai acontecer", disse Trump.

"O México tomou nossas empresas automobilísticas, um grande percentual delas, e isso não pode ficar assim", destacou.

A revisão no Nafta ficou estagnada nas últimas semanas por divergências dos parceiros acerca de setores estratégicos como o automobilístico. Washington defende que um percentual maior dos componentes de veículos montados na região sejam produzidos em seu território.

Esse objetivo americano, bem a inclusão de uma cláusula que forçaria a renegociar o acordo a cada cinco anos, encontrou forte resistência dos representantes de México e Canadá.

"Eu gosto do livre-comércio, mas quero um comércio justo. No mínimo, quero um comércio justo", insistiu Trump, horas depois de impor tarifas às importações de alumínio e aço de seus três principais parceiros: Canadá, México e União Europeia.

