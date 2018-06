Trump receberá hoje enviado da Coreia do Norte para tratar de reunião

O braço-direito do líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, visitará nesta sexta-feira (1º) o presidente Donald Trump, na Casa Branca, em Washington. Durante a visita, Kim Jon Chol deverá entregar uma carta do governo norte-coreano.

A informação foi repassada pelo secretário de Estado Mike Pompeo durante uma entrevista nesta quinta-feira (31), em Nova York. A carta endereçada a Trump teria sido escrita pelo próprio Kim Jong-Un.

Pompeo também declarou estar confiante de que ambos os países estão na direção correta. Ontem, ele se encontrou em Nova York com Kim Yong Chol, considerado o segundo homem na linha de comando norte-coreano, e ex-chefe de inteligência do país.

Reunião será em Cingapura

Estados Unidos e Coreia do Norte tentam acertar detalhes para realizar a cúpula histórica de alto nível, prevista para o dia 12 de junho, em Cingapura. Será a primeira reunião bilateral após seis décadas de hostilidades.

Na semana passada, Trump divulgou uma carta endereçada a Kim Jong Un, em que cancelava a reunião, após um momento de tensão no diálogo. Mas, no dia seguinte, ele afirmou que as conversações já estavam em um nível melhor e que o encontro poderia acontecer.

Ontem, Trump comentou as conversações entre Washington e Pyongyang. "Estamos indo muito bem com a Coreia do Norte", afirmou. Adiantou ainda que poderia haver uma segunda e uma terceira reunião antes de um acordo sobre a desnuclearização norte-coreana.

Kim Yong Chol é a mais alta autoridade norte-coreana a visitar os Estados Unidos em 18 anos e sua viagem é altamente simbólica para aliviar as tensões, depois que os temores de uma guerra em meio a testes nucleares aumentaram.