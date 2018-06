Trump confirma cúpula com líder norte-coreano dia 12 de junho em Singapura

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta sexta-feira (1) que sua cúpula com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, será realizada em 12 de junho em Singapura, após negociações sem precedentes com um enviado de Pyongyang.

Apesar de admitir que lidar com a Coreia do Norte "será um processo", Trump disse acreditar que acabaria sendo um "sucesso".

O presidente americano também indicou que durante as discussões com os norte-coreanos o seu governo não adotará novas sanções punitivas contra Pyongyang.

Além disso, apontou que o governo de Kim Jong Un quer se desnuclearizar.