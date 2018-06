A taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu, em maio, a 3,8%, seu nível mais baixo em 18 anos, segundo as cifras do departamento do Trabalho publicadas nesta sexta-feira.

Durante maio, foram criados 223.000 postos de trabalho a mais que o previsto, o que fez com que a taxa de desemprego caísse um décimo de ponto, a mais baixa desde abril de 2000.

