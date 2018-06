Soldados israelenses matam palestina na fronteira de Gaza

Soldados israelenses mataram uma palestina nesta sexta-feira durante confrontos perto da fronteira entre a Faixa de Gaza e Israel, indicou uma autoridade dos serviços de saúde do território palestino.

Razan al-Najjar, de 21 anos, recebeu um disparo a leste de Khan Yunis, no sul de Gaza, declarou Ashraf al-Qodra, porta-voz do ministério da saúde do enclave.

Desde o início do movimento de protesto palestino em 30 de março, os soldados israelenses mataram 123 palestinos.

