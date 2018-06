Rajoy admite derrota minutos antes do voto da moção de censura no Parlamento

O presidente do governo espanhol, o conservador Mariano Rajoy, reconheceu nesta sexta-feira sua derrota, minutos antes da votação no Congresso dos Deputados da moção de censura apresentada pelo líder socialista Pedro Sánchez, que o sucederá no cargo.

"Em vista do que todos sabemos, podemos presumir que a moção de censura seguirá adiante. Em consequência, o senhor Sánchez será o novo presidente do governo, e eu quero ser o primeiro a felicitá-lo", declarou Rajoy aos deputados.

A votação acontecerá às 11h01 (6h01 de Brasília).