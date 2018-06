Procuradoria alemã pede a extradição do ex-presidente catalão

A Procuradoria alemã pediu nesta sexta-feira pediu nesta sexta-feira a extradição do ex-presidente separatista catalão Carles Puigdemont para a Espanha, após que quer julgá-lo por rebelião e malversação por sua tentativa fracassada de declara independência da região.

A decisão final compete, no entanto, ao tribunal de Schleswig-Holstein, no norte do país, que até agora se mostrou cético quanto à validade dessas acusações em termos de direito alemão.

Puigdemont foi detido no final de março no norte da Alemanha, onde se encontrava desde que colocado em liberdade.

