Presidente cobra Itália 'protagonista' na União Europeia

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, desejou 'boa sorte' ao novo governo e expressou sua vontade de que o país tenha um papel cada vez mais 'positivo e protagonista' na Europa.

As declarações foram dadas durante uma cerimônia no Palácio do Quirinale, sede da Presidência, por ocasião da Festa da República, celebrada neste sábado (2).

"A procura por colaboração caracteriza as relações da Itália com todos os países do mundo. Somente juntos podemos enfrentar os desafios cada vez mais globais que o contexto internacional nos coloca", disse Mattarella, após o juramento do novo governo.

"A chave da paz e do bem-estar se obtém com colaboração e compreensão entre os povos, a progressiva redução das barreiras entre os povos, o desenvolvimento compartilhado. Essa é a experiência apresentada pela União Europeia", reforçou.

Além disso, o presidente pediu para os grupos políticos deixarem de lado as "palavras de hostilidade".