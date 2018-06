Petróleo fecha em baixa devido a tensões comerciais

O petróleo fechou em baixa nesta sexta-feira (1) devido ao temor do mercado com as consequências de uma guerra comercial, após os Estados Unidos imporem tarifas às importações de metais da Europa, do Canadá e do México.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto fechou a 76,79 dólares, após recuar 77 centavos no mercado de Londres.

Em Nova York, o barril de "light sweet crude" (WTI) nos contratos para entrega em julho perdeu 1,23 dólar, a 65,81. Na semana, o WTI recuou 3,23%.

Analistas disseram que as disputas comerciais internacionais geraram temor de menor crescimento econômico e até uma eventual recessão.

A queda do petróleo em Nova York também foi acelerada pela novo aumento da produção americana, em seus melhores níveis desde 1983.

