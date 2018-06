Pauta de infográficos

INTERNACIONAL

* Espanha-política-corrupção:

1/ Ficha sobre Pedro Sánchez, líder dos socialistas espanhóis, que se transformou no novo presidente do governo espanhol após uma moção de censura contra Mariano Rajoy. (44 x 145 mm) - Atualização disponível

2/ Ficha sobre Mariano Rajoy, que perdu a presidência do governo espanhol após uma moção de censura apresentada pelos socialistas. (44 x 146 mm) - Atualização disponível

3/ Resultados da votação dos deputados no Congresso que terminou com a presidência de Mariano Rajoy no governo da Espanha. (90x96 mm)

4/ Percepção da corrupção na Espanha. (135 x 73 mm) - Reenvio disponível

* Itália-UE-política-governo:

1/ Ficha de Giuseppe Conte, designado presidente do Conselho Italiano. (44 x 156 mm) - Atualização disponível

2/ Posição da Itália na UE. (89 x 110 mm) - Disponível

3/ Os 62 governos da Itália, desde 1948. (135 x 137 mm) - Atualização disponível

* GB-atentados: cronologia do ataque na London Bridge em junho de 2017. (90 x 57 mm) - Disponível

* Eslovênia-eleições-economia-política: principais indicadores socioeconômicos da Eslovênia. (134 x 158 mm)

ECONOMIA

* Itália-UE-política-governo: o peso da dívida pública na Itália. (89 x 67 mm) - Reenvio disponível

ESPORTE

* FBL-WC-2018-RUS-PERU: Paolo Guerrero foi liberado para disputar a Copa do Mundo da Rússia. Ficha do jogador peruano Paolo Guerrero. (90x91 mm)

Contato: Maria-Cecilia.Rezende@afp.com - http://www .afpforum.com/AFPForum/