Parma recebe festival de gastronomia neste fim de semana

A cidade de Parma, localizada na Emília-Romana, na Itália, sediará o "City of Gastronomy Festival" - que reúne chefs renomados, talk shows e palestras sobre pratos do mundo todo - neste fim de semana.

Uma das propostas do festival é apresentar a culinária de oito municípios considerados "Cidades Criativas para a Gastronomia" pela Unesco. Dentre eles, há dois do Brasil: Belém, no Pará, e Paraty, no Rio de Janeiro.

A culinária "criativa" da capital paraense inclui açaí com camarão e farinha; tacacá (caldo feito com a goma da mandioca, camarões e tucupi); maniva (folha da mandioca brava); e pato no tucupi.

Enquanto que os pratos mais famosos da cidade fluminense são camarão casadinho (dois camarões fritos recheados com farofa); e manuê de bacia (bolo feito com melado de cana).

Além deles, o "City of Gastronomy Festival" reunirá chefes de Dénia, na Espanha, Alba, na Itália, Bergen, na Noruega, Gaziantep, na Turquia, Macau, na China, e Tsuruoka, no Japão. A festividade ainda contará com a presença de 10 cozinheiros italianos, dentre eles cinco premiados pelo Guia Michelin, que mesclarão o "made in Parma" com sabores internacionais.

Dentre as comidas exibidas, estará o "guacamole à parmegiana", acompanhado por um "suíno ibérico secreto", e "gaspacho de molho de tomate com tortiglioni fritos e sorvete à parmegiana".

"A gastronomia é, desde sempre, uma experiência, mas também uma expressão da criatividade de um território", disse o secretário de Turismo e Comércio de Parma, Cristiano Casa.

O "City of Gastronomy Festival" é organizado pela Associação Parma Taste of Future e patrocinado pelo Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas e pelo Ministério de Bens, Atividades Culturais e Turismo da Itália, que batizou 2018 como o "Ano da Gastronomia Italiana". Os eventos ocorrerão na Piazza Garibaldi e na Pizza Ghiaia, nos dias 2 e 3 de junho.