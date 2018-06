Líderes mundiais parabenizam novo governo italiano

O jurista Giuseppe Conte tomou posse nesta sexta-feira (1º) como premier da Itália, junto com um gabinete formado por 18 ministros, e recebeu mensagens de diversos líderes mundiais.

Uma das primeiras a se pronunciar foi a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, que disse estar "aberta" para colaborar com o novo governo italiano. Já o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou ter "plena confiança na capacidade e vontade do novo governo de se empenhar construtivamente como parceiro das instituições da União Europeia para manter o papel central da Itália no bloco".

O ex-primeiro-ministro e senador do Partido Democrático (PD) Matteo Renzi, derrotado nas últimas eleições, desejou um "bom trabalho ao premier Conte e à sua equipe. "Estamos radicalmente distantes da maioria que sustenta o governo e faremos uma oposição civil. Mas o boa sorte é sincero. Viva a Itália, viva a Festa da República", acrescentou Renzi.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, também exprimiu suas felicitações a Conte. "Conto que sua atividade no governo contribua para o desenvolvimento e a colaboração construtiva russo-italiana em diversos setores", disse por meio de uma nota. Outro país que demonstrou apoio ao novo governo foi a China. De acordo com a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Hua Chuniyng, o país "está pronto para colaborar com o novo governo e aprofundar uma confiança recíproca e uma cooperação pragmática, fazendo avançar a parceria estratégica global com a Itália". O presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, que é italiano, convidou Conte a comparecer à sede do órgão em Estrasburgo para "discutir com os deputados europeus as ideias e propostas do seu governo para o futuro da União Europeia".

Destaques nos jornais

A posse de Giuseppe Conte também foi destaque nos principais jornais mundiais. O "Wall Street Journal", dos EUA, escreveu: "Uma administração eurocética no poder da Itália, a terceira economia da Europa". O periódico também ressalta a figura de Giovanni Tria, indicado como ministro de Economia: "Um economista que criticou a zona do euro afirmando que fracassou o objetivo de alcançar a convergência entre as diversas economias que compõem a área do euro e de eliminar os desequilíbrios econômicos".

Já no Reino Unido, a revista "The Economist" repercutiu a ascensão de Conte com um desenho de um sorvete com as cores da bandeira italiana e um título que diz "manusear com cuidado".

Por outro lado, os diários como "Financial Times" e "The Guardian" dão ênfase ao caráter "populista" do novo governo.

A "BBC" manteve uma postura mais neutra, indicando o "consenso sobre um novo governo na Itália". Enquanto o tabloide "Daily Mail" aponta Conte como "um advogado pouco conhecido".

Na Alemanha, o jornal de Economia "Handelsblatt" optou por uma imagem significativa: o "país da bota" se deslocando do continente, com o sul da Itália afundando no mar e uma legenda que diz "ciao, bella". O veículo também destacou "como a Itália põe em risco a existência do euro".

O "Frankfurter Allgemeine Zeitung" descreve que "a Itália precisará de investidores por um longo período", mas "que a pior tempestade, ao menos por ora, foi superada". "Secessão. Inimigos da Europa de direita e esquerda conquistaram a Itália e alimentaram o ódio contra a Alemanha. Como foi possível chegar a isso?", questiona Angelo Bolaffi, no "Sueddeutsche Zeitung". Por fim, o francês "Le Monde" indica como "a coalizão populista conseguiu formar um governo".