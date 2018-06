Igreja fecha 2ª maior indenização para vítimas de pedofilia

A Arquidiocese de St. Paul e Minneapolis, nos Estados Unidos, anunciou um acordo de US$ 210 milhões com 450 vítimas de abusos sexuais por parte do clero. Essa será a segunda maior indenização já acertada pela Igreja Católica.

Segundo o advogado das vítimas, Jeff Anderson, o dinheiro (exatos US$ 210.290.724) será depositado em um fundo para sobreviventes dos abusos, perpetrados contra menores de idade por diversos sacerdotes nas últimas décadas.

"Reconheço que o abuso roubou tanto de vocês, de sua infância, inocência e segurança, e em muitos casos até sua fé", declarou o arcebispo Bernard Hebda. Os detalhes do acordo serão delineados quando ele for apresentado em tribunal, mas a maior parte do valor (cerca de US$ 170 milhões) virá de seguradoras.

O restante será proveniente das paróquias e arquidioceses católicas dos EUA, de um fundo de pensão e da venda de imóveis. O maior desembolso do tipo foi feito em 2007, quando a Arquidiocese de Los Angeles pagou US$ 660 milhões para 608 vítimas.