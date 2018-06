Coreias mantêm diálogo de alto nível antes da reunião entre Kim e Trump

Coreia do Norte e Coreia do Sul terão nesta sexta-feira uma jornada de conversações de alto nível para discutir os esforços em curso para melhorar os vínculos antes da histórica reunião de cúpula entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano Kim Jong Un.

O encontro estava programado para o mês passado, mas foi suspenso de modo abrupto por Pyongyang em resposta a um exercício militar conjunto entre Washington e Seul.

Um dia depois do fim das manobras "Max Thunder" em 25 de maio, no entanto, o dirigente norte-coreano teve uma reunião surpreendente com o presidente sul-coreano Moon Jae-in na localidade de Panmunjom, o segundo encontro bilateral depois da cúpula histórica de abril.

"Vamos discutir as formas de implementar de forma rápida e fluída os acordos alcançados pelos dois líderes", disse o ministro da Unificação sul-coreano Cho Myoung-gyon.

Ele também disse que a delegação do país tentará "criar um ambiente positivo para a reunião entre Estados Unidos e Coreia do Norte".

ckp/ceb/hg/an/fp