Weinstein está pronto para se declarar não culpado ante juiz na próxima terça

O ex-produtor de Hollywood Harvey Weinstein, denunciado por um Grande Júri por estupro e agressão sexual, prepara-se para se declarar não culpado ante um juiz de Nova York na próxima terça-feira, quando ouvir no tribunal sua ata de acusação.

O famoso produtor de 66 anos, casado duas vezes e pai de cinco filhos, foi acusado de estupro em primeiro e terceiro graus pelo ataque contra uma jovem em 2013, e de forçar outra jovem a fazer sexo oral nele em 2004.

Weinstein deve comparecer a um juiz de Nova York às 10h locais da próxima terça-feira, segundo o calendário oficial da corte. Seu advogado, Ben Brafman, disse ontem que Weinstein "irá se declarar não culpado e se defender vigorosamente das acusações sem fundamento".

Se for julgado e considerado culpado de todas as acusações, Weinstein pode ser condenado a até 25 anos de prisão. Seu advogado afirma que a acusação de estupro envolve uma mulher com a qual Weinstein "compartilhou uma relação consensual por 10 anos e que continuou durante anos" após o suposto incidente de 2013.

Weinstein foi liberado após pagar uma fiança de 1 milhão de dólares em espécie. Entregou seu passaporte, deve usar uma tornozeleira eletrônica com GPS e não pode sair dos estados de Nova York e Connecticut.

Sua carreira afundou quando artigos publicados na revista "New Yorker" e no jornal "New York Times" revelaram algumas das mais de 100 denúncias contra ele por abuso, agressão sexual e estupro ao longo de três décadas.

O escândalo provocou uma tomada de consciência sobre o abuso e a agressão sexual nos Estados Unidos e ao redor do mundo, desatando inúmeras acusações e atualizações de regras de conduta em outras indústrias.

