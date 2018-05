Petróleo fecha com preços divergentes

O petróleo fechou nesta quinta-feira com valores divergentes após os dados da elevada produção americana, que aumentaram a diferença entre o petróleo negociado em Nova York e o cotado em Londres.

O barril de Brent do mar do Norte para entrega em julho fechou a 77,59 dólares no mercado londrino depois de avançar 9 centavos.

Em Nova York, o barril de "light sweet crude" (WTI) também para julho caiu 1,17 dólares, a 67,04.

A diferença entre ambos os preços é a maior registrada em três anos.

