ONU atrasa votação para proteger palestinos

O conselho de Segurança da ONU atrasou nesta quinta-feira a votação sobre um projeto de resolução que pede proteção dos palestinos em Gaza e nos territórios ocupados, porque os Estados Unidos solicitaram mudanças, informaram fontes diplomáticas.

"No último minuto recebemos emendas de parte de um Estado-membro, mas devemos examiná-las", justificou o embaixador do Kuwait nas Nações Unidas, Mansour al Otaibi, responsável pela apresentação do projeto de resolução.

O diplomata disse que as emendas foram propostas pelos Estados Unidos.

