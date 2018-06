ONU adia para sexta-feira votação para proteger palestinos

O Conselho de Segurança da ONU atrasou nesta quinta-feira a votação sobre um projeto de resolução que pede proteção dos palestinos em Gaza e nos territórios ocupados, porque os Estados Unidos solicitaram mudanças, informaram fontes diplomáticas.

A reunião do Conselho será realizada na sexta-feira, e o projeto será votado às 19H00 GMT (16H00 horário de Brasília), indicaram diplomatas.

"No último minuto recebemos emendas de parte de um Estado-membro, mas devemos examiná-las", justificou o embaixador do Kuwait nas Nações Unidas, Mansour al Otaibi, responsável pela apresentação do projeto de resolução.

O diplomata disse que as emendas foram propostas pelos Estados Unidos.

Pouco depois, a embaixadora dos Estados Unidos, Nikki Haley, afirmou que os Estados Unidos "vetarão indiscutivelmente" um projeto de resolução da ONU que pede a proteção dos palestinos em Gaza e na Cisjordânia.

Espera-se que o Conselho finalmente vote o projeto às 19h00 do horário local (20h00 horário de Brasília).

