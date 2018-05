Merkel afirma que Europa responderá de forma 'decidida e unida' às tarifas americanas

A União Europeia vai responder de forma "decidida e unida" se os Estados Unidos impuserem tarifas sobre as exportações de aço e alumínio, advertiu nesta quinta-feira que a chanceler alemã, Angela Merkel.

Os membros da UE concordaram em "responder de forma inteligente, decidida e unida", disse Merkel em uma coletiva de imprensa conjunta com seu colega português, Antonio Costa, em Lisboa.

As sanções estudadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "não cumprem as regras da Organização Mundial do Comércio", disse ela.

A chanceler acrescentou, porém, que não deseja prever uma reação europeia, "porque nós ainda não sabemos a decisão" americana.

Trump ainda não confirmou a imposição de taxas aduaneiras adicionais de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio europeus. Ele concedeu à UE uma isenção temporária que expira na sexta-feira.

Segundo o Wall Street Journal, a administração americana deve ratificar a aplicação dessas tarifas nesta quinta-feira.

Em Berlim, o ministro alemão das Relações Exteriores Heiko Mass criticou o retorno das medidas protecionistas no comércio internacional ao receber o chinês Wang Yi.

