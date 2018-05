Meninas encontram bomba da 2ª Guerra Mundial em lago no Michigan

Duas meninas encontraram uma bomba da 2ª Guerra Mundial enquanto estavam nadando em um lago em Michigan.

O The Flint Journal informou que Paige Burnett, de dez anos, e Sage Menzies, de nove, estavam procurando por alguns itens no Lago Lobdell na última terça-feira, 29, quando Paige tateou algo diferente.

As meninas e a mãe de Sage então tiraram o item misterioso de um metro de comprimento da água. Paige diz que elas ficaram animadas com a descoberta no início, mas depois ficaram preocupadas.

Ela diz que estava "com muito medo" de que pudesse explodir. O lago fica em Argentine Township, no condado de Genesee, a cerca de 70 quilômetros de Detroit.

O sargento da Polícia de Township disse que o setor de bombas foi até o local e abriram um buraco na bomba, mas "nada além de lama saiu".

* Com informações do The Flint Journal via AP