Lavrov convida líder norte-coreano Kim Jong Un a visitar a Rússia

O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, convidou nesta quinta-feira o líder norte-coreano Kim Jong Un a visitar a Rússia, anunciou o ministério das Relações Exteriores.

"Venha à Rússia, ficaremos felizes de recebê-lo", disse Lavrov a Kim, de acordo com um comunicado do ministério das Relações Exteriores da Rússia, que cita a visita do chanceler de Moscou a Pyongyang.

Lavrov transmitiu a Kim as "saudações cordiais" do presidente russo Vladimir Putin, que deseja "êxito nas importantes iniciativas que acontecem na península coreana".

Kim nunca viajou à Rússia. O seu pai, Kim Jong Il, visitou o país em 2011 e 2012.

Lavrov se reuniu nesta quinta-feira pela primeira vez com o dirigente norte-coreano durante a visita a Pyongyang.

"Kim Jong Un recebeu Serguei Lavrov em Pyongyang", informou o ministério russo em um comunicado, que inclui fotos do aperto de mãos entre os dois.

Lavrov viajou a Pyongyang depois de receber um convite de seu colega norte-coreano Ri Yong Ho, que em abril visitou a Rússia.

"Conversamos em detalhes sobre a situação internacional e, em particular, sobre os problemas que devem ser resolvidos para alcançar a desnuclearização da península coreana com a criação de um sistema estável para a paz e segurança", declarou Lavrov, citado no comunicado após o encontro com o ministro norte-coreano.

A visita de Lavrov acontece no auge das atividades diplomáticas, com a aproximação da reunião de cúpula de 12 de junho entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Kim Jong Un, que agora parece que vai acontecer, depois de ter sido cancelada na semana passada pelo chefe de Estado americano.

