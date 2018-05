Governo venezuelano anuncia libertação de novo grupo de opositores presos

O governo venezuelano anunciou a libertação a partir desta sexta-feira de un novo grupo de opositores presos, em cumprimento de uma promessa feito prlo presidente Nicolás Maduro após ser reeleito em 20 de maio.

"O presidente cumprirá (...) com a sua palavra, de modo que amanhã (sexta-feira), a partir do meio-dia, este processo começará a se efetivar", disse o ministro da Comunicação, Jorge Rodríguez, na rede de televisão do governo.

Rodríguez não informou quantos nem quem será libertado.

Estas libertações adminstrada pela Comissão da Verdade, criada pelo governo para dar benefícios processuais por "delitos relacionados à violência política", lembrou Rodríguez.

"A partir de amanhã (...) se iniciará o processo de benefícios para esses venezuelanos", insistiu o ministro após uma reunião entre Maduro e quatro governadores opositores, que serão garantidores do processo.

