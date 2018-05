Aço e alumínio, dois metais estratégicos e onipresentes

O que exatamente é o aço e quem o fabrica? Quais são os usos do alumínio e quem são seus compradores? Veja a ficha técnica desses dois metais estratégicos, cujas importações serão tarifadas pelo Estados Unidos.

- Aço

- O que é?

Ferro enriquecido com carbono, obtido, por um processo de fusão em temperaturas elevadíssimas. A produção de aço ganhou vigor após a revolução industrial, no fim do século 19 e começo de século 20. Existem atualmente 3.500 tipos de aço, distinguidos pela qualidade de carbono, além de outros elementos químicos.

- Quem é o maior produtor mundial?

A China, de longe, com mais de 831 milhões de toneladas em 2017, à frente de Índia e Japão, com cerca de 100 milhões de toneladas. Os Estados Unidos produziram em 2017 mais de 81 milhões de toneladas, a Rússia mais de 71 milhões, enquanto Alemanha é a maior produtora europeia, com 43 milhões de toneladas.

Entre as empresas, a ArcelorMittal era em 2016 a número um do mundo, com 95 milhões de toneladas, mas cinco dos dez maiores produtores do mundo são chineses.

- Quem é o maior importador?

Estados Unidos, à frente de Alemanha e China, segundo dados das Nações Unidas de 2016. As importações americanas vêm de Canadá, Brasil e Coreia.

- Quais os seus usos?

O aço é usado sobretudo na indústria automobilística e na construção civil, mas também nos transportes, energia e maquinário, bem como equipamentos militares. Também é usado na fabricação de latas e diversos objetos da vida cotidiana.

- Quanto custa?

A tonelada do aço laminado a quente custa em torno de 700 dólares na Europa, segundo as últimas estimativas da revista "Metal Bulletin", referência do produto.

- Quantos empregos dependem do aço?

Segundo o principal sindicato de produtores de aço, Worldsteel, "há pouco mais de 5 milhões de pessoas" trabalhando diretamente na produção de aço no mundo.

- Alumínio

- O que é?

A alumina é extraída da pedra de bauxita e, depois, transformada em alumínio. O processo para produzi-lo em escala industrial foi descoberto em 1886.

- Quem é o maior produtor mundial?

Em 2017, foram produzidas mais de 63 milhões de toneladas de alumínio no mundo, quase metade delas na China. O resto da Ásia produziu 3,9 milhões de toneladas, segundo a World Aluminium, principal associação de produtores.

Entre as empresas, as maiores são a russa Rusal, a americana Alcoa, e diversas companhias chinesas.

- Quem é o maior importador?

Como no aço, os Estados Unidos, seguidos por Alemanha e Japão, de acordo com dados de 2016 das Nações Unidas. As importações americanas de alumínio vêm do Canadá, da China e da Rússia.

- Quais os seus usos?

O alumínio é um metal muito buscado porque é muito leve - três vezes mais que o aço -, tem grande resistência à corrosão e é bom condutor de calor e eletricidade. Ele é usado principalmente na construção, fabricação de veículos e aviões, linhas de alta tensão, bem como embalagens alimentares.

- Quanto custa?

Na bolsa de metais de Londres, uma tonelada de alumínio valia cerca de 2.300 dólares.