Zimbábue realizará em 30 de julho eleições gerais

O Zimbábue realizará em 30 de julho eleições presidenciais e legislativas, na primeira votação desde a queda em novembro do presidente Robert Mugabe, anunciou nesta quarta-feira o Diário Oficial.

O chefe de Estado, Emmerson Mnangagwa, "determinou que na segunda-feira, 30 de julho de 2018, será o dia da eleição do presidente, dos membros da Assembleia Nacional e vereadores", apontou o veículo.

O possível segundo turno das eleições presidenciais está marcado para 8 de setembro.

Emmerson Mnangagwa, ex-amigo de Mugabe, no comando do Zimbábue por 37 anos, é candidato pelo partido Zanu-PF, no poder desde a independência do país em 1980.

Exceto em caso de enorme surpresa, deve vencer e, provavelmente, no primeiro turno, contra uma oposição órfã de seu líder histórico Morgan Tsvangirai, falecido em fevereiro.

Mnangagwa, de 75 anos, prometeu organizar eleições justas e transparentes. As eleições na era de Mugabe foram marcadas por violência e fraude.

