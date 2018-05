Presidente italiano recebe primeiro-ministro designado para tentar solucionar crise

O primeiro-ministro italiano, Carlo Cottarelli, que não tem qualquer chance de obter o voto de confiança do Parlamento, está reunido nesta quarta-feira com o presidente do país, Sergio Mattarella.

Cottarelli deveria apresentar seu gabinete na terça-feira, mas o anúncio foi adiado sem explicações, o que provocou todo tipo de especulações, incluindo a possibilidade de eleições legislativas em 29 de julho.

Outra hipótese citada pela imprensa é a de uma nova tentativa de formação de governo pelo partido antissistema Movimento Cinco Estrelas (M5S) e a Liga, partido de extrema-direita, após o fracasso de Giuseppe Conte, no domingo passado.

A imprensa menciona as possibilidades de que Mattarella volte a designar Conte para formar um gabinete e, inclusive, a formação de um governo liderado por Matteo Salvini, líder da Liga, partido em alta nas pesquisas.

