Petróleo avança, e distância entre Londres e Nova York aumenta

Os preços do petróleo aumentaram nesta quarta-feira após terem caído nos últimos dias, ampliando a diferença entre os preços em Londres e Nova York.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou a 77,50 no Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, com alta de 2,11 dólares.

Em Nova York, o barril de "light sweet crude" (WTI) para a mesma data ganhou 1,48 dólar, a 68,21 dólares.

A diferença entre os dois preços chegou a 9,29 dólares nesta quarta-feira, o valor mais alto desde o fim de 2014.

O petróleo de Nova York avançou menos rapidamente que o de Londres "devido à alta da produção americana e aos gargalos no transporte marítimo, além dos resultado do excesso de capacidade do petróleo de xisto do Oriente Médio", explicaram analistas do Commerzbank.

Além disso, o "Brent costuma ser visto como um índice mais sensível às turbulências internacionais, enquanto o WTI é mais regional", disse Matt Smith, da ClipperData.

