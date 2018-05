Pauta de videográficos

* Brexit-EU-GB-Irlanda

A fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda

O enigma da fronteira irlandesa após o Brexit ainda foi resolvido, aumentando o apoio à adesão da Irlanda do Norte à EU e retomando a questão da reunificação entre a província britânica e a vizinha República da Irlanda. Videográfico com a localização da fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.

ANIMAÇÃO EM PORTUGUÊS:

IrelandFrontBrexit3005VGRX_TPT, formato Vídeo, arquivo MOV - ORIGINAL - SEM TEXTO

Cecilia Rezende

AFP - Infográficos

(21) 2217-0025 ramal 318