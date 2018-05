Ortega afirma que se manterá firme na presidência da Nicarágua

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, afirmou nesta quarta-feira que permanecerá à frente do governo, em um discurso para milhares de partidários em Manágua, em meio à onda de protestos exigindo a sua renúncia.

"A Nicarágua é de todos e vamos ficar todos aqui", disse Ortega durante uma grande concentração no norte da capital.

O presidente assinalou que após décadas de conflito na Nicarágua "a paz chegou, mas foi um caminho longo" e é preciso defendê-la.

"A Nicarágua não é propriedade privada de ninguém. A Nicarágua é de todos os nicaraguenses, independentemente dos nossos pensamentos políticos, religiosos e ideológicos. Deus deu esta terra a todos os nicaraguenses".

"O demônio está mostrando as garras para destruir um país onde havia paz, uma Nicarágua que era admirada no mundo por sua capacidade de reconciliação", disse Ortega, no poder desde 2007.

