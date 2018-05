Filhote de bisão americano branco nasce em zoo de Belgrado

Um filhote de bisão branco americano, batizado de Dusanka, acaba de nascer no zoológico de Belgrado, um acontecimento muito raro, que segundo as tradições dos indígenas da América do Norte é sinônimo de bons presságios.

Dusanka nasceu na segunda-feira, indicou à AFP o veterinário do zoológico, Jozef Ezvedj.

"De acordo com minhas informações, não há outro bisão branco americano nascido na Europa", disse ele.

"Por enquanto, nossa preocupação é que esteja bem de saúde, que tenha uma infância tranquila", acrescentou.

Sob o olhar de seus pais, Dusanka trota despreocupadamente no espaço reservado aos bisões no zoológico. Então ele se aproxima de sua mãe para mama e depois descansa debaixo de uma sombra.

"Seu pai Jovan (um bisão branco) chegou ao zoológico em 2007, dos Estados Unidos, quando ainda era praticamente um bebê. Dusanka herdou seus genes", disse o veterinário.

O bisão branco é um fenômeno raro, ligado a um gene recessivo.

Para vários povos ameríndios, como Sioux, Lakota e Cheyenne, o nascimento de um bisão branco, particularmente se for uma fêmea, tem grande importância simbólica.

"Talvez devêssemos informá-los. O bisão para os povos ameríndios é muito importante em termos de significado mitológico", explica Jozef Ezvedj.

O nascimento de um bisão branco no estado de Wisconsin em 1994 despertou grande interesse nos Estados Unidos. Em 2005, outro nascimento semelhante foi anunciado em uma fazenda no noroeste do Canadá.