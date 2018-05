EUA revisam em queda (2,2%) o crescimento no 1º trimestre

O crescimento econômico dos Estados Unidos no primeiro trimestre do ano foi revisado em baixa nesta quarta-feira, de acordo com a segunda estimativa do Departamento de Comércio.

O Produto Interno Bruto (PIB) americano cresceu 2,2% em ritmo anual no primeiro trimestre do ano em relação ao mesmo período de 2017, 0,1 ponto a menos que na primeira estimativa do Departamento do Comércio.

Este ritmo é notavelmente inferior aos 2,9% registrados no último trimestre do ano anterior.

