Diplomata especialista em Venezuela será um dos principais assessores de Pompeo

Um diplomata americano de vasta carreira na América Latina, nascido na Venezuela e especialista em história colonial desse país, foi nomeado como um dos assessores principais do secretário de Estado Mike Pompeo, informou o Departamento de Estado.

O embaixador P. Michael McKinley "aporta uma ampla gama de experiência em questões mundiais", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Naeurt, ao comunicar a notícia na terça-feira.

McKinley, que nasceu na Venezuela e cresceu no Brasil, México, Espanha e Estados Unidos, é um veterano funcionário do serviço exterior americano, onde ingressou em 1982.

Ele conhece especialmente a América Latina, e foi embaixador no Brasil. Antes disso, trabalhou na Colômbia (2010-2013) e no Peru (2007-2010). Seu primeiro posto no exterior foi na Bolívia entre 1983 e 1985.

McKinley tem pós-graduação em estudos latino-americanos e um doutorado da Universidade de Oxford. Sua pesquisa sobre a história da Venezuela colonial, "Caracas pré-revolucionária: política, economia e sociedade 1777-1811", foi publicada pela Cambridge University Press e também ganhou uma edição em espanhol.

"É um diplomata hábil com um estilo discreto amplamente respeitado", disse à AFP Michael Shifter, presidente do centro de análise com sede em Washington Diálogo Interamericano. "O secretário Pompeo fez uma excelente eleição", acrescentou.

