Danny Glover visita acampamento pró-Lula

O ator americano Danny Glover visitou nesta quarta-feira o acampamento a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Curitiba.

"Meu irmão e companheiro Lula tem que ser libertado para continuar com todas as conquistas que ele alcançou para o povo. Ele é um símbolo de trabalho e amor que repercutiu não somente no Brasil como no mundo", diz uma mensagem assinada por Glover e postada na conta oficial de Lula no Twitter.

O tuíte também mostra uma foto de Glover com um cartaz que diz em inglês "Lula livre".

Glover, que no passado visitou várias vezes o então presidente da Venezuela, Hugo Chávez, também teve sua foto publicada na conta do Instagram do Movimento dos Sem Terra (MST).

Na terça-feira, Glover conheceu várias comunidades do Rio de Janeiro e se reuniu com lideranças locais e religiosos, segundo divulgou em sua conta do Twitter.

