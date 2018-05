O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, assinou nesta quarta-feira (30) o acordo de adesão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em uma cerimônia em Paris, na sede da instituição.

Santos, que assinou o documento em uma cerimônia junto com Ángel Gurría, o secretário-geral do organismo, disse que se sentia "muito orgulhoso" e afirmou que a cooperação internacional é "mais importante do que nunca".

pc/mb/cb