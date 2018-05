Chanceler russo visita Coreia do Norte nesta quinta

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, viajará à Coreia do Norte nesta quinta-feira (1º) para discutir questões "bilaterais" e a situação da Península Coreana.

A visita a Pyongyang acontece em meio à expectativa para um encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, que estava marcado para 12 de junho, em Singapura, foi cancelado pelo magnata e agora voltou a ser cogitado. Segundo a embaixada da Coreia do Norte em Moscou, a viagem de Lavrov pode durar dois dias.

A Rússia é uma das principais parceiras comerciais de Pyongyang, ao lado da China, mas acabou escanteada no processo de reaproximação entre as Coreias do Norte e do Sul. Na última terça-feira (29), a Casa Branca disse que as discussões para manter a reunião entre Kim e Trump estão "caminhando muito bem". Delegações dos dois países devem se encontrar nesta semana na zona desmilitarizada entre Sul e Norte.

Além disso, Kim Yong-chol, um dos representantes do alto escalão político e militar de Pyongyang, está a caminho de Nova York para uma reunião com o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo. O encontro entre Kim e Trump ficou ameaçado por causa dos exercícios militares de Seul e Washington, chamados de "provocação" pelo líder norte-coreano.