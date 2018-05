Chanceler da Rússia visitará a Coreia do Norte na quinta-feira

O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, viajará na quinta-feira a Coreia do Norte para falar sobre o programa nuclear e a cooperação bilateral.

"A visita oficial do ministro das Relações Exteriores russo, Serguei Lavrov, à República Popular Democrática da Coreia acontecerá no dia 31 de maio", afirma um comunicado divulgado nesta quarta-feira pela diplomacia russa.

Os ministros das Relações Exteriores dos dois países conversarão sobre os vínculos bilaterais e sobre o programa nuclear norte-coreano, além de outros problemas internacionais e regionais, indicou o ministério.

No mês passado, o chanceler norte-coreano, Ri Yong Ho, se reuniu com Lavrov em Moscou, dentro dos esforços de Pyongyang para melhorar as relações com as potências mundiais.

Lavrov viajará a Pyongyang em meio aos preparativos para a aguardada reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un.

Washington deseja a desnuclearização rápida e verificável de Pyongyang, em troca do alívio nas sanções econômicas.

A Coreia do Norte tem outra opinião sobre a desnuclearização e mantém a preocupação de que, caso abandone seu poder de dissuasão, o país ficaria vulnerável, enquanto os Estados Unidos mantêm uma grande presença militar na Coreia do Sul.

No Japão, a imprensa afirmou que o governo examina a possibilidade de conversações diretas com a Coreia do Norte e não descarta uma reunião de ministros das Relações Exteriores em agosto.

As autoridades japonesas não confirmaram as informações dos meios de comunicação.

A reunião entre os ministros das Relações Exteriores do Japão, Taro Kono, e da Coreia do Norte, Ri Yong Ho, poderia acontecer durante o fórum regional da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) previsto para agosto em Singapura, de acordo com o jornal Mainichi.

