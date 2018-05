'Braço-direito' de Kim chega a Nova York para reunião

O "braço-direito" do líder da Coreia do Norte Kim Jong-un, Kim Yong-chol, desembarcou nesta quarta-feira (30) em Nova York, onde se reunirá com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo.

O encontro servirá de preparativo para a cúpula - marcado para 12 de junho ainda não confirmada - entre Kim e o presidente Donald Trump.

Kim Yong-chol, vice-presidente do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, está hospedado no hotel One UN, a poucos passos da sede das Nações Unidas.