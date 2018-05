Atirador de Liège teria matado outra pessoa antes de ataque

O homem que matou nesta terça (29) dois policiais e um civil na cidade de Liège, na Bélgica, teria assassinado uma outra pessoa no dia anterior ao ataque, afirmou o ministro do Interior do país, Jan Jambon.

De acordo com Jambon, o atirador, chamado Benjamin Herman, teria matado um ex-detento que ele conheceu enquanto estava na prisão.

Herman, segundo a emissora "RTBF", foi solto no início da semana. Ele teria cumprido pena por crimes comuns e era conhecido por seus colegas na prisão por adotar comportamento "violento e solitário".

Segundo a imprensa belga, o homem de 31 anos gritou "Allahu Akbar" ("Deus é grande"), frase usada por terroristas extremistas islâmicos. Além disso, ele poderia ter sido radicalizado durante o tempo que ficou preso.

"Há sinais de que ele foi radicalizado na prisão, mas foi essa radicalização que o levou a cometer esses atos? Poderia ter sido porque ele não tinha nada para esperar, porque ele também matou alguém na noite anterior, a psicologia do sujeito e o fato que ele poderia estar drogado". disse Jambon.

O ataque ocorreu no centro de Liège, nas proximidades de uma cafeteria. Segundo a Procuradoria, Herman "mirou em duas agentes e as agrediu pelas costas com uma arma branca". Depois, ele pegou a arma de uma das policiais e utilizou para assassiná-las.

Em seguida, o homem atirou contra um jovem de 22 anos que estava no banco do carona de um carro e fez de refém uma mulher. No entanto, a polícia conseguiu intervir e matar o atirador.