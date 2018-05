Tiroteio em Liege deixa três mortos

Dois policiais e a passageira de um veículo morreram em um tiroteio em Liege, informou a porta-voz da Promotoria desta cidade do leste da Bélgica, Catherine Collignon, antes de explicar que o autor dos tiros também foi morto.

O tiroteio aconteceu às 10h30 locais em uma avenida do centro da cidade, perto do instituto Waha. "Não sabemos nada no momento", disse Collignon sobre as motivações do autor.

"Nossos pensamentos estão com as vítimas deste ato horrível. Estamos no processo de estabelecer uma visão geral do que aconteceu exatamente", escreveu no Twitter o ministro do Interior, Jan Jambon.

A polícia de Liege informou que intervenção das forças de segurança aconteceu pela "tomada de um refém em uma avenida de Avroy", no centro da cidade de 200 mil habitantes.

O governador da província de Liege, Hervé Jamar, tuitou sobre a tomada de refém no instituto Waha, mas indicou que "nenhum aluno ficou ferido e o indivíduo foi neutralizado".

De acordo com a imprensa local, o sequestrador teria gritado "Allahu Akbar" (Alá é grande).

Os policiais e militares foram alvos de várias agressões desde 2016 na Bélgica, onde o grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou um atentado em março de 2016, que deixou 32 mortos no metrô e aeroporto de Bruxelas.