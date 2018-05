Petróleo fecha sem direção em meio à incerteza

O petróleo subiu nesta terça-feira (29) em Londres e recuou em Nova York em um mercado pendente de um aumento da oferta, como sugeriram na semana passada Arábia Saudita e Rússia.

No mercado de Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou a 75,39 dólares, após ganhar 9 centavos.

Já em Nova York, o barril de "light sweet crude" (WTI), também para julho, recuou 1,15 dólar, a 66,73, em relação a sexta-feira, pois segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos.

Quando o petróleo alcançou, nas últimas semanas, seus melhores valores desde o fim de 2014, a Arábia Saudita e a Rússia, dois dos três maiores produtores mundiais, reduziram o temor de uma escassez da oferta de petróleo.

Os dois países querem que o acordo de redução da produção entre membros e não membros da Opep seja revisado no fim de junho.

